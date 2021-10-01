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Космическую компанию Безоса Blue Origin обвинили в небезопасности

Космическую компанию Безоса Blue Origin обвинили в небезопасности

Более 20 сотрудников космической компании Джеффа Безоса Blue Origin написали коллективное письмо, в котором указаны случаи сексуальных домогательств, сексизма, нетерпимости к мнению подчиненных, а также плохой уровень обеспечения безопасности.

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