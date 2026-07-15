Политолог предложил маркировать кадры с европейских саммитов пометкой 18+ из-за Макрона

В эфире то и дело мелькают сцены, где европейские лидеры ведут себя куда экспрессивнее, чем принято на строгих дипломатических встречах Во время визита в Елисейский дворец президент Украины Владимир Зеленский едва не поцеловал в губы французского лидера Эмманюэля Макрона.
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