«Яндекс» открыл доступ к YandexGPT API. Через облачную платформу

Компания «Яндекс» открыла доступ к YandexGPT API через облачную платформу Yandex Cloud для всех пользователей в режиме превьюКак сообщает пресс-служба «Яндекса», теперь YandexGPT API тарифицируется и у него появились новые технологические возможности.
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