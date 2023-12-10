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Кинолог Голубев: собака может плохо себя вести из-за здоровья, стресса

Кинолог Голубев: собака может плохо себя вести из-за здоровья, стресса

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что причиной плохого поведения собаки могут стать неправильная дрессировка, проблемы со здоровьем, стресс, большие нагрузки и психологические травмы, проблема тут не в питомце, а воспитанные животные появляются у ответственных владельцев.

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