Кинолог Голубев: собака может плохо себя вести из-за здоровья, стресса

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что причиной плохого поведения собаки могут стать неправильная дрессировка, проблемы со здоровьем, стресс, большие нагрузки и психологические травмы, проблема тут не в питомце, а воспитанные животные появляются у ответственных владельцев.