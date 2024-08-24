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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Перечень социальных предпринимателей Томской области пополнился девятью компаниями

Перечень социальных предпринимателей Томской области пополнился девятью компаниями

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области Игорь Браниште принял участие в заседании Комиссии по вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями.

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