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У вас ЦОДы — у нас медь: как дефицит металла приведет к освоению России

У вас ЦОДы — у нас медь: как дефицит металла приведет к освоению России

«Медь — это новое золото», — написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X на фоне того, как цена на медь достигла исторического максимума.

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