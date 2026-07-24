Первые два видео — последствия ударов по складу Wildberries в Уткиной Заводи. Сгорели три блока. Остальные кадры — масштаб пожара.
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Первые два видео — последствия ударов по складу Wildberries в Уткиной Заводи. Сгорели три блока. Остальные кадры — масштаб пожара.
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