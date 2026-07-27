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Татар-информ

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«Известия»: в РФ зарегистрировали рекордное за 8 лет число иностранных компаний

«Известия»: в РФ зарегистрировали рекордное за 8 лет число иностранных компаний

В России в январе – мае 2026 года зарегистрировали 3,1 тыс. иностранных компаний. Это максимальный показатель для первых пяти месяцев года за последние восемь лет, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

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