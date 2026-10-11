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Маринин, Катин, Аннушкин: фамилии от женских имён: как они появились и почему их так мало

Маринин, Катин, Аннушкин: фамилии от женских имён: как они появились и почему их так мало

В Иванове легко узнать отца Ивана, в Петрове - Петра. Но фамилия могла сохранить и женское имя. Давайте разбираться, при каких условиях это происходило и почему "Семенихин" - фамилия материнская.

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