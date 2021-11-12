Сотрудники МВД по Республике Коми проводят разъяснительную работу по профилактике мошенничеств и безопасности дорожного движения среди пожилых граждан

На базе ГБУ РК «Республиканский социально-оздоровительный центр «Максаковка» состоялась традиционная встреча сотрудников регионального ведомства с отдыхающими, которые приехали со всей республики поправить здоровье и отдохнуть.
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