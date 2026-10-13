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Кейт Миддлтон появилась в Белфасте в клетчатой юбке с историческим подтекстом

Кейт Миддлтон вновь продемонстрировала, как одежда может становиться частью дипломатического языка. Во время официальных мероприятий принцесса Уэльская нередко выбирает вещи, которые символически связаны с местом или поводом визита.

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