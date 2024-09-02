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Шредер связал провал СДПГ на выборах в Тюрингии с политикой в отношении РФ

Шредер связал провал СДПГ на выборах в Тюрингии с политикой в отношении РФ

РИА Новости/Алексей Витвицкий Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) показала низкие результаты на выборах в ландтаги (земельные парламенты) Тюрингии и Саксонии, в том числе из-за своей провальной политики в отношении России, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

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