Об изменениях в обстановке за прошедшие сутки, докладывает Divgen:продвижение севернее Дачного;южная часть Великой Новоселки взята под контроль, силы ВСУ, окруженные там, уничтожены;большая часть Крымского взята под контроль;продвижение севернее Котлино.