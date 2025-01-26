Об изменениях в обстановке за прошедшие сутки, докладывает Divgen:продвижение севернее Дачного;южная часть Великой Новоселки взята под контроль, силы ВСУ, окруженные там, уничтожены;большая часть Крымского взята под контроль;продвижение севернее Котлино.
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