В России остановили программу господдержки радиоэлектроники. Проводится проверка выданных субсидий

Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств, о чем пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров компаний – производителей электроники.
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