"Особая" песня и 42 градуса жары: Журналисты во Вьетнаме замерли в ожидании Путина и То Лама

Визит Владимира Путина во Вьетнам носит высший уровень дипломатической иерархии - ожидается встреча с президентом Вьетнама, который, как ранее сообщалось, проигнорировал угрозы США, которые выступили против прибытия президента России в Ханой.
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