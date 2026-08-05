Ежегодная акция "Соберем детей в школу" стартовала в Алтайском крае

Размер выплаты не зависит от доходов семьи. Подать заявление можно через портал "Госуслуги" В Алтайском крае началась ежегодная благотворительная акция "Соберем детей в школу", которая поможет семьям подготовить детей к новому учебному году.
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