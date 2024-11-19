Жителей Смоленска приглашают на концерт к Дню матери

Концерт, посвящённый самому трогательному празднику, состоится 25 ноября в КДЦ «Губернский». В программе - задушевные песни, зажигательные танцы и трогательные стихи, которые заставят каждого задуматься о том, какое большое место занимают мамы в нашей жизни.