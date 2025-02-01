Может быть опасно. Рейды на рыбаков проходят по всему Приморью

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России в Дальнереченске работают над обеспечением безопасности граждан на водных объектах в зимний период и проводят рейды, направленные на любителей подледного лова, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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