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Может быть опасно. Рейды на рыбаков проходят по всему Приморью

Может быть опасно. Рейды на рыбаков проходят по всему Приморью

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России в Дальнереченске работают над обеспечением безопасности граждан на водных объектах в зимний период и проводят рейды, направленные на любителей подледного лова, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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