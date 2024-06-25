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Разрушенный вандалами форт «Зверев» восстановят по программе «Рубль за метр»

Разрушенный вандалами форт «Зверев» восстановят по программе «Рубль за метр»

В Кронштадте продолжается программа по реставрации и развитию фортов. Некоторые из них — «Кроншлот», «Пётр I» и «Император Александр I» — уже вошли в состав кластера «Остров фортов», другие еще ждут своей очереди.

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