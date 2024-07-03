Запад на грани больших перемен, последствия для Украины неизбежны – киевский аналитик

краина не вытянет длительного противостояния с Россией, а НАТО и Евросоюз, на которые США сейчас перекладывает груз ответственности за поддержку Киева, также вряд ли осилят это, потому что сами стоят на пороге радикальных перемен.
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