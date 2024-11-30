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Новости Тамбова

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На юг Тамбова направят два новых маршрута

На юг Тамбова направят два новых маршрута

Жителям новых районов Тамбова теперь проще будет добраться утром до работы и вечером до дома. Непростую ситуацию с автобусным сообщением, вызывающим много нареканий в областном центре, для жителей Строителя и Покрово-Пригородного немного облегчат.

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