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Apple тоже сделает свои зарядные устройства компактнее. Компания готовит 30-ваттное ЗУ с нитридом галлия

Apple тоже сделает свои зарядные устройства компактнее. Компания готовит 30-ваттное ЗУ с нитридом галлия

Компания Apple, как сообщается, в этом году выпустит новое зарядное устройство мощностью 30 Вт с использованием нитрида галлия.

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