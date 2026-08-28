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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аль-Наср» показал, как Роналду праздновал победу над «Аль-Иттифаком» с командой. Криштиану заменили в перерыве, но он искренне радовался камбэку

« Аль-Наср » показал празднования команды после волевой победы над « Аль-Иттифаком ». Клуб из Эр-Рияда вырвал победу, хотя к 74-й минуте уступал 0:2, а с 12-й минуты играл вдесятером после удаления вратаря Бенто .

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