«Аль-Наср» показал, как Роналду праздновал победу над «Аль-Иттифаком» с командой. Криштиану заменили в перерыве, но он искренне радовался камбэку

« Аль-Наср » показал празднования команды после волевой победы над « Аль-Иттифаком ». Клуб из Эр-Рияда вырвал победу, хотя к 74-й минуте уступал 0:2, а с 12-й минуты играл вдесятером после удаления вратаря Бенто .
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