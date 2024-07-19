Соучредители Astra Space выкупили компанию за ничтожную долю от её первоначальной стоимости

Компания Astra Space, специализирующаяся на запуске малых спутников, завершила сделку по переходу в частную собственность 18 июля, положив конец более чем трёхлетнему периоду своего существования в качестве публичной компании.
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