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Русская весна

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Путин: Армия России освободила Святогорск в ДНР (КАРТА)

Путин: Армия России освободила Святогорск в ДНР (КАРТА)

Армия России освободила Святогорск в ДНР, сообщил Путин.  ► Российские войска в зоне СВО не просто продолжают наступление, но и наращивают темпы.

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