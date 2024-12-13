В Анкаре назвали госсекретаря США «заклятым врагом Турции»

Против визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Анкару, который является «заклятым врагом Турции», выступил председатель турецкой молодежной партии Vatan (Родина) Самет Кунт, 13 декабря пишет турецкая газета Аydinlik.
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