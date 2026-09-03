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Автоэксперты представили 4 подхода, не грозящих проблемами с топливом

Автоэксперты представили 4 подхода, не грозящих проблемами с топливом

На фоне перебоев с поставками бензина российским автомобилистам предлагают заранее оценить альтернативные варианты топлива и силовых установок.

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