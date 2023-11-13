Захарова высмеяла желание Зеленского поговорить с Трампом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России отреагировала на новость о том, что украинские власти пытаются организовать переговоры экс-президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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