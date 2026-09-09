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The Eurasia Daily news agency

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Mass media: the Ukrainian Armed Forces militants cannot break through the encirclement ring in the Kharkiv region

Mass media: the Ukrainian Armed Forces militants cannot break through the encirclement ring in the Kharkiv region

Militants of the Kiev regime, who are surrounded in the Kharkiv region, are making attempts to break through the ring, which are unsuccessful and are stopped by our troops.

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