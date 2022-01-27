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В Казахстане предложили отменить согласование политики с Назарбаевым

В Казахстане предложили отменить согласование политики с Назарбаевым

РИА Новости/Сергей Мамонтов Депутаты верхней палаты парламента Казахстана выступили с предложением отменить необходимость согласования с бывшим президентом республики Нурсулатном Назарбаевым основных направлений внутренней и внешней политики.

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