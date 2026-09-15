Сила в правде
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Сила в правде

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Киев везёт боеприпасы к ЧАЭС, Минск готовит мобилизацию, а главные бои идут под Ореховом и Славянском

Киев везёт боеприпасы к ЧАЭС, Минск готовит мобилизацию, а главные бои идут под Ореховом и Славянском

В зоне ЧАЭС фиксируют фуры с боеприпасами, охрану и РЭБ. Киев связывает это с русским резервом под Черниговом, Минск отвечает учениями.

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