WP узнала о планах Трампа сократить помощь Украине за счет Европы

АндрейБорков

Все верно, Трамп не политик, он барыга, спекулянт и торговец краденым. Он все верно просчитал, навар, который США могло снять с УкРуины почти весь снят, бабло получено, а жадность может погубить фраера. Трамп не фраер, он как опытный барыга, края видит. По этому он перекидывает УкРуинское ярмо, которое из доходного превращается в убыточное, на Гей-Ро-Союз. Где УкРуина находится? В Гей-Ро-пе! Кто должен теперь лямку эту тянуть? Само собой Гей-Ро-па! Молодец Трамп! Теперь, как оно не повернись, а вариантов для Гей-Ро-пы и УкРуины не много и все они либо хреновые либо очень хреновые для этих парт-не-ров, в любом случае получается, что США сделали все "что смогли", а просрала УкРуину Гей-Ро-па! Трамп получается, как президент США в шоколаде, а европидарасы - в полном дерьме. ОХРЕНЕТЬ!