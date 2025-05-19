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Пушилин описал ситуацию в Часов Яре

Пушилин описал ситуацию в Часов Яре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему имеют возможность удерживаться в Часов Яре. В городе продолжают идти бои, ситуацию описал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

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