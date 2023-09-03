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Доктор Умнов заявил, что из-за отказа от алкоголя состояние человека ухудшится

Доктор Умнов заявил, что из-за отказа от алкоголя состояние человека ухудшится

Употребление крепкого алкоголя на регулярной основе негативным образом сказывается на органах и системах человеческого организма, но резкий отказ от спиртного может пагубно сказаться на самочувствии, предупредил доктор, хирург Александр Умнов.

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