В лесах Ленобласти сеют овес, чтобы обезопасить местных жителей от медведей

У медведей в Ленинградской области началась активная осенняя зажировка. Чтобы помочь хищникам накопить жировые запасы перед зимней спячкой и уберечь жилые поселки от визитов непрошенных гостей, лесные опушки в 47-м регионе начали засеивать овсом.
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