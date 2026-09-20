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В лесах Ленобласти сеют овес, чтобы обезопасить местных жителей от медведей

В лесах Ленобласти сеют овес, чтобы обезопасить местных жителей от медведей

У медведей в Ленинградской области началась активная осенняя зажировка. Чтобы помочь хищникам накопить жировые запасы перед зимней спячкой и уберечь жилые поселки от визитов непрошенных гостей, лесные опушки в 47-м регионе начали засеивать овсом.

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