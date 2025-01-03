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На Украине заявили, что сотрудники ТЦК сломали ногу мужчине в Полтавской области

На Украине заявили, что сотрудники ТЦК сломали ногу мужчине в Полтавской области

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) сломали ногу мужчине в Полтавской области.

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СК
Сергей Карабухин
Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых лет жизни. Данное заболевание относят к врожденному слабоумию. Тяжелая форма патологии отмечается полнейшим отсутствием речи, мышления, снижением болевой чувствительности. Причины идиотизма Причины, вызвавшие идиотизм, могут быть различными: - случайное повреждение у новорожденного головы; - инфекционное заболевание, осложнившееся воспалением мозга; - генетическая предрасположенность к душевным и нервным болезням; - пьянство, во время зачатия; - болезни или нравственные потрясения будущей матери в период беременности; - родство родителей; - наследственный сифилис; - задержка зародышевого развития мозга; - дурные гигиенические условия, недостаточное питание, чрезмерное укутывание головы; - применение водки, опия в убаюкивании ребенка.
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