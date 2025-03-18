«Ловушка Запада взорвалась в их руках»: итальянские СМИ о том, почему Москва диктует правила игры «Попытка Запада сделать стратегическое поражение ничьей превращается в неловкий медиа-фарс», — резюмирует обозреватель L’Antidiplomatico Клара Стателло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии