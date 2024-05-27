Самым красивым девушкам Ульяновска раздали по 100 000 рублей

Владимир Алтайцев

Где там красота? Ноги кривые, морды тупые. Да и не конкурс это, а вербовка проституток. Ох, не завидую тому несчастному, кто клюнет на эту "миску", привыкшую к баблу. Не жизнь у него будет, а каторга.