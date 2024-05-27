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Самым красивым девушкам Ульяновска раздали по 100 000 рублей

Самым красивым девушкам Ульяновска раздали по 100 000 рублей

26 мая в «Волга-Спорт-Арене» прошёл финал конкурса красоты «Мисс Ульяновск». Второй год подряд он становится частью Ulyanovsk Fashion Week.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Где  там  красота? Ноги  кривые, морды  тупые. Да  и не конкурс  это, а вербовка проституток. Ох, не  завидую  тому  несчастному, кто  клюнет  на  эту &quot;миску&quot;, привыкшую к  баблу. Не  жизнь  у него  будет, а каторга.
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9 час.
Александр Григоров
а некрасивым по мужику ....чтоб не обидно было (красивые срочно сдают сертификаты)
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8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Ну а теперь можно и на ПАНЕЛЬ......Повесив на себя ценник....
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2 час.

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