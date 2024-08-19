Начались бои в городской черте Новогродовки на Покровском направлении Российские военные продолжают успешные наступательные действия сразу на двух направлениях в ДНР.
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Начались бои в городской черте Новогродовки на Покровском направлении Российские военные продолжают успешные наступательные действия сразу на двух направлениях в ДНР.
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