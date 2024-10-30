Пленный ВСУ рассказал о приказе командования оборонять занятый Россией поселок

Пленный военнослужащий командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Долматов рассказал о приказе командования оборонять поселок Золотая Нива, находящийся под контролем Армии России, передает ТАСС.
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