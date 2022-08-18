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Память о трагедии депортации объединяет все народы Крыма,-Аксёнов

Память о трагедии депортации объединяет все народы Крыма,-Аксёнов

Крымские немцы стали первым из народов полуострова, подвергшихся насильственному переселению. Сегодня мы вспоминаем жертв депортации из Крыма немецкого народа, которая началась 18 августа 1941 года, отметил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

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