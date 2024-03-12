Кинолог Карапетьянц: собаки весной могут подхватить пироплазмоз и аденовирус

У собак, как и у людей, могут быть сезонные заболевания и инфекции. В частности, при выгуле они могут подхватить питомниковый кашель или по-другому – аденовирусную инфекцию, рассказал ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.
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