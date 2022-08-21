Daily Mail: счета за свет в Великобритании могут вырасти в 3 раза

Средний счет за электричество в Великобритании может достичь 6 тыс. фунтов стерлингов. По прогнозу консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione к апрелю 2023 года средний счет за электричество в Великобритании может достичь 6 тыс.
Средний счет за электричество в Великобритании может достичь 6 тыс. фунтов стерлингов. По прогнозу консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione к апрелю 2023 года средний счет за электричество в Великобритании может достичь 6 тыс.
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