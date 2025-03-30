Его считали гением СССР, а он трусливо свалил свой провал на травмированного героя страны! История о Тарасове

Некрасивый поступок легенды.Легендарный голкипер Николай Пучков играл на двух Олимпиадах. Олимпийские игры 1956 года стали дебютными не только для первого в истории Советского Союза топового голкипера, но и для всей сборной.
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