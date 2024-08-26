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Мечта и революция: в Грузии накаляется обстановка перед решающими выборами

Мечта и революция: в Грузии накаляется обстановка перед решающими выборами

Российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что США готовят «цветную революцию» в Грузии. По ее данным, Вашингтон стремится не допустить победы правящей партии «Грузинская мечта» на предстоящих в октябре парламентских выборах.

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