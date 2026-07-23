❗️Над городами Крыма работает ПВО. Просьба не подходить к окнам и пройти в укрытия Советник Главы Крыма Олег Крючков.
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❗️Над городами Крыма работает ПВО. Просьба не подходить к окнам и пройти в укрытия Советник Главы Крыма Олег Крючков.