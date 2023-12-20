Производство яиц в фермерских хозяйствах ЯНАО упало более чем на треть

В крестьянско-фермерских хозяйствах Ямала производство куриных яиц снизилось на 36,6 процента, следует из опубликованной окружным департаментом экономики оперативной информации о социально-экономическом положении в регионе.
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