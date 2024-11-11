Актриса Ломакина извинилась за шутку про карельский язык

Актриса Валерия Ломакина извинилась за шутку про карельский язык, пояснив, что говорила не от себя, а от лица созданного ей персонажа — «экзальтированной, не вполне вменяемой артистки провинциального театра».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии