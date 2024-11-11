Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    ГДЕ очень долго прицеливается к релокантам, уже три года, как они «славят» страну.Хинштейн заявил, ...
  • Воробей
    Идиотизм крепчает с каждым годом.В Финляндии отмен...
  • Нина Лубенкова
    Зверье проклятое!!Матвийчук: ВСУ об...

Актриса Ломакина извинилась за шутку про карельский язык

Актриса Ломакина извинилась за шутку про карельский язык

Актриса Валерия Ломакина извинилась за шутку про карельский язык, пояснив, что говорила не от себя, а от лица созданного ей персонажа — «экзальтированной, не вполне вменяемой артистки провинциального театра».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх