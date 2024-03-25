Эксперты «СИБЕРа» обсудили вопросы подготовки кадров для подразделений безопасности предприятий

Фото: Антон Тушин Холдинг «СИБЕР» Госкорпорации Ростех провел первое в 2024 году заседание Комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных промышленных предприятиях ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».
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