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Диетолог Русакова: кофе без кофеина сохраняет часть антиоксидантов

Диетолог Русакова: кофе без кофеина сохраняет часть антиоксидантов

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, что кофе без кофеина позволяет сохранить вкус привычного напитка без выраженного стимулирующего воздействия, однако полностью свободным от кофеина не является.

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