Диетолог Русакова: кофе без кофеина сохраняет часть антиоксидантов

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, что кофе без кофеина позволяет сохранить вкус привычного напитка без выраженного стимулирующего воздействия, однако полностью свободным от кофеина не является.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии