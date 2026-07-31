Диетолог Русакова: кофе без кофеина сохраняет часть антиоксидантов

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, что кофе без кофеина позволяет сохранить вкус привычного напитка без выраженного стимулирующего воздействия, однако полностью свободным от кофеина не является.